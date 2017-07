Policiais Militares de MT são presos mantendo família como refém no Maranhão

COBRANÇA DE DÍVIDA

DA REDAÇÃO

Dois policiais militares de Mato Grosso, identificados como E.T.T.A e W.B.N, foram detidos no Maranhão, pela Polícia Civil, por manterem um família refém com o objetivo de cobrar dívidas na zona rural de Santa Luzia (300 quilômetros da capital São Luiz).

O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (12).

Os dois PMs estavam prestando apoio na ação e durante as suas prisões houve troca de tiros.

Eles mantinham a família amarrada em uma casa.

Os dois policiais e os seus dois comparsas foram detidos e encaminhados para a delegacia do município.

Segundo policiais que estavam na ocorrência, os PMs de Mato Grosso estavam acompanhados de um agiota.

O caso está sendo apurado pela Polícia Civil.

Em nota, o comandante do Policiamento Especializado, coronel Henrique Correa dos Santos, revelou que os policiais viajaram após pedir licença do serviço para resolverem questões pessoais. Os dois irão responder um inquérito policial militar apesar da detenção na esfera cível.

NOTA PÚBLICA

A Polícia Militar informa que tomou conhecimento da prisão de dois policiais do Batalhão Rotam, um cabo e um soldado, no Estado do Maranhão, porém não recebeu nenhuma informação oficial sobre as circunstancias e os crimes a eles imputados.

Informa ainda que além das implicações a que estão sujeitos na Justiça Comum, um Inquérito Policial Militar (IPM) será instaurado pela Corregedoria da PMMT para apurar a conduta de ambos.

De acordo com o comandante do Policiamento Especializado(Cesp) da Polícia Militar, coronel Henrique Correa Santos, os dois policiais viajaram após pedir dispensa para resolver questões pessoais.

O comandante das unidades especializadas lamenta pelo ocorrido e reforça que a Polícia Militar repudia atos dessa natureza. Com FolhaMax