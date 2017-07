Prefeito desenvolve secretaria para planejar ações dos 300 anos de Cuiabá

300 ANOS

O prefeito Emanuel Pinheiro sancionou nesta quarta-feira, 12, a Lei que cria a Secretaria Municipal Extraordinária Cuiabá 300 anos, cuja publicação sairá no Diário Oficial dos Municípios desta quinta, 13.

Nas últimas horas, o prefeito recebeu apoios empresariais, institucionais e do movimento comunitário pela instalação da nova estrutura.

Na próxima semana, em entrevista coletiva, o prefeito vai apresentar a equipe que atuará, junto com ele, na Secretaria.

Emanuel reforçou a importância da implantação da nova pasta para planejar, acompanhar e captar recursos para obras e serviços relacionados ao aniversário de 300 anos de Cuiabá, que contou com o voto favorável de 20 vereadores.

Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-Cuiabá), Associação Cuiabana de Comida de Rua, Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá (ACC), Grupo de Líderes Empresariais de Mato Grosso (Lide-MT) e a União Cuiabana de Moradores de Bairro de Cuiabá (Ucamb) enviaram documento oficializando apoio ao prefeito.

Para a CDL de Cuiabá, “o momento é de precaução quando se fala em investimentos e aumento de custos, já que o país vive uma crise financeira e que atinge todas as esferas, porém, os 300 anos de Cuiabá devem ficar marcados na sua história, diante da importância dessa data para o seu povo”.

“A gente espera que a Secretaria criada realmente cumpra a sua função contribuindo com essa data histórica para os cuiabanos natos e os de coração, como nós, que amamos essa cidade e que a adotamos como nossa já que estamos aqui há algumas décadas. Também esperamos que os trabalhos dessa pasta sejam feitos com o máximo de racionalidade de custo possíveis, diante do momento de crise política e econômica, que não só Mato Grosso, mas o Brasil enfrenta”, afirmou o vice-presidente institucional da CDL Cuiabá, Paulo Gasparoto.

Presidente da Associação Cuiabana de Comida de Rua, Marlene Rodrigues Terterelia Barbosa, destacou que a criação da Secretaria é importante na articulação entre os órgãos na busca de recursos para a realização dos projetos que contemplam os 300 anos de Cuiabá.

Presidente da ACC e da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Mato Grosso, Jonas Alves, foi um dos primeiros a manifestar apoio à criação da nova Secretariia, assim como o presidente da Ucamb, Édio Martins, que encaminhou ao prefeito um documento manifestando o respaldo à iniciativa do Executivo municipal.

O presidente do Grupo Lide, Pedro Neves, manifestou confiança na atual administração. “Entendemos que neste momento de crise política e econômica, que não só Mato Grosso, mas o Brasil enfrenta, atitudes como esta demonstra a vontade de agentes públicos em criar ações que farão a Capital mato-grossense se desenvolver ainda mais com qualidade”, defendeu Neves

Sobre a nova pasta

A nova pasta conta com uma estrutura de 16 cargos e não possui orçamento próprio, contando apenas com os recursos fundamentais para garantir seu pleno funcionamento.

Planejada para promover o desenvolvimento da cidade nos próximos anos, o novo órgão municipal atuará pontualmente em prol de iniciativas práticas que promovam melhorias estruturais concretas em todas as esferas vinculadas ao crescimento da Capital.

“A SEC 300 tem o foco direcionado para a criação e a execução de políticas públicas com a interlocução direta com as demais pastas municipais, bem como a União, o Estado e os diversos setores econômicos e sociais, além da sociedade civil organizada”, definiu o prefeito.