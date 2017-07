Seaf apoia estruturação das feiras livres em Mato Grosso

EM VÁRZEA GRANDE

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), apoia iniciativas para estruturar as feiras livres no Vale do Rio Cuiabá.

Em parceria com a Cooperativa Central da Agricultura Familiar da baixada cuiabana, uma nova feira na Central de Comercialização da Agricultura Familiar, no residencial José Carlos Guimarães de Várzea Grande, está em funcionamento desde este mês de julho.

No local é possível encontrar e comprar produtos frescos oriundos da agricultura familiar sem a participação do atravessador, o que torna o preço ainda mais acessível. São legumes, verduras, doces, compotas, biscoitos, embutidos, derivados do leite, frutas frescas e saudáveis, direto da produção do pequeno agricultor familiar.

A agricultora familiar, Maria Aparecida, destacou a importância das novas bancas e aventais recebidos. “Para nós, foi muito importante receber as bancas, pois, além de podermos comercializar com dignidade nossos produtos, a feira torna-se uma espécie de vitrine para nossos produtos, os quais podemos vender por atacado em nossa propriedade. Além disso, através do mix de produtos de cada feirante, conhecemos o potencial produtivo de cada município”.

Segundo o secretário da Seaf, Suelme Fernandes, os produtos são de qualidade ea feira já é um ponto de encontro e convívio das famílias da baixada cuiabana, o que trás alegria para o Estado em ver um equipamento público em pleno funcionamento.

A gestão da feira será feita pela Seaf-MT, em parceria com a Cooperativa Central da Agricultura Familiar da baixada cuiabana.

A feira funciona as sextas-feiras das 15 às 19h, aos sábados de 6h às 19h e aos domingos das 6h às 12h.