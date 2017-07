Secretário Bahia é preso acusado de tráfico de drogas em Mato Grosso

OPERAÇÃO BAD BOYS

DA REDAÇÃO

Dois suspeitos com mandado de prisão temporária em aberto foram presos nesta terça-feira (11.07), em investigações conduzidas pela Delegacia Regional de Confresa (a 1.160 km de Cuiabá).

O médico e secretário municipal de saúde do município de Luiz Eduardo Magalhães (BA), F.P.G., e seu primo, o comerciante V.G.M., foram presos na segunda fase da operação “Bad Boys”, acusados de envolvimento em tráfico de drogas, venda ilegal de produtos anabolizantes, armas e munições.

As investigações começaram em janeiro.

O secretário foi localizado em Senhor do Bonfim (BA) e seu primo foi preso em Confresa.

Em posse dos suspeitos, foram apreendidos uma balança digital, cadernos de anotações de valores, 60 comprimidos de origem duvidosa, pinos de cocaína e 20 munições calibre 380.

O delegado regional, Marcos Leão, explica que o enfrentamento a estes crimes na região devem continuar.

“Vamos dar continuidade a esses trabalhos por aqui, a fim de executar a prisão dos suspeitos ainda foragidos”, declarou.

Bad Boys I

No último dia 6 de julho, a primeira fase deflagrada no município prendeu nove pessoas com mandados de prisão expedidos, das quais cinco também foram autuadas em flagrante.

Foram apreendidos 1,5 kg de cocaína, uma balança de precisão, uma espingarda calibre 20, R$ 5 mil em dinheiro, três munições de calibre 38, várias ampolas de anabolizantes, folhas de cheques e aparelhos celulares.