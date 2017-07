Vereador Sargento Joelson entrega moção de aplausos a guarda Jenyffer Anjos

EM VÁRZEA GRANDE

DA REDAÇÃO

O vereador por Cuiabá Sargento Joelson (PSC) fez a entrega da Moção de Aplausos a guarda municipal de Várzea Grande, Jenyffer Anjos, nesta terça-feira (12), na sede da instituição, em reconhecimento ao seu compromisso com a cidadania e cumprimento do seu dever com a sociedade.

“Estrego esta homenagem em nome dos 15 mil servidores da Segurança Pública de Mato Grosso”, afirmou o vereador, observando que Jenyffer, ao invés de prevaricar, optou por manter-se firme em sua obrigação de contribuir para a manutenção da ordem pública ao aplicar multa a um condutor que é político no município.

Segundo o Sargento Joelson, muitos policiais são constrangidos dessa forma em todo o Estado, casos que não chegam ao conhecimento público. “Fizemos questão de reverenciar a atitude de Jenyffer por ela não ter se intimidado”, completou o vereador, autor da indicação aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Cuiabá.

A guarda municipal reafirmou ter recebido com muita surpresa a moção de repúdio da Câmara de Várzea Grande, mas que as manifestações de apoio foram muito maiores e inclusive com repercussão nacional. “Continuo trabalhando, cumprindo normalmente com o meu dever. E estou muito agradecida pela homenagem que o Sargento Joelson me traz”, pontou.

O secretário da Ordem Social de Várzea Grande, Alexander Maia, também enalteceu a atitude do Sargento Joelson e destacou que ela vem na esteira de uma série de mudanças pela qual passa o país.

“A sociedade mostra que não compactua com comportamentos irregulares seja lá de quem quer que seja e essa manifestação que você recebeu, Jenyffer, aponta para essa mudança que todos nós precisamos ver com muito carinho, com muita alegria”, frisou o secretário, que também é militar.

Maia seguiu lembrando que é importante que cada cidadão se lembre de que precisa fazer parte dessa mudança quando se está ‘do outro lado do balcão’.

“Quando somos cidadãos, quando estamos conduzindo nossos veículos, nós que cobramos, que somos agentes encarregados da aplicação da lei, temos que ser exemplo para a sociedade que tem dado mais do que prova do desejo de mudança”, finalizou.