Chefe do MPE cita afronta em investigação; delegado se diz intimidado com ofício

O caso envolvendo os supostos grampos ilegais em Mato Grosso vem provocando frisson e estresse entre as Instituições Públicas.

De ontem para hoje, a temperatura ficou altíssima por conta das investigações.

O procurador-geral de Justiça de Mato Grosso, Mauro Curvo, emitiu nota pública nesta sexta-feira (14), para se posicionar diante de um ofício encaminhado ao delegado Flávio Stringuetta, aonde o policial recebeu anteriormente a missão dada pelo desembargador Orlando Perri de investigar os supostos grampos ilegais.

O pedido da investigação ao Tribunal de Justiça do Estado foi feito pela Ordem dos Advogados de Mato Grosso (OAB/MT), após o caso vir à tona com a denúncia feita pelo promotor Mauro Zaque, então secretário de Segurança Pública.

Segundo Curvo, após tomar conhecimento que um delegado investigaria a conduta de membros do Ministério Público do Estado, em denúncia feita pela OAB/MT, de que eles poderiam ter cometido crimes nos supostos grampos ilegais, encaminhou ofício a Flávio Stringuetta, “alertando que, se fizesse tal investigação, incorreria em crime de usurpação de função e improbidade administrativa”, diz trecho da nota.

Mauro Curvo também ressaltou na nota, “que não abre mão de suas atribuições e que as exerce nos limites legais, assim como exige e respeita que outros assim o façam. Lembrou, ainda, que diante de tal situação, o Exmo.Sr. Desembargador que havia feito a nomeação do dito “Delegado especial” a revogou e, ainda o advertiu de que não poderia investigar membros do MPE”.

Ainda segundo o procurador-geral, o desembargador teria reconhecido o equívoco, tirando a investigação do delegado.

“Finalmente, disseram-me que, ainda ontem, em seu voto, o Eminente Relator, publicamente reconheceu o equívoco. Será esta a “ameaça e intimidação ” de que está falando?”, questionou o procurador-geral de Justiça, em trecho final da nota.

Em entrevista à Rádio Capital FM, na manhã desta sexta-feira (14), Flávio Stringuetta disse que ficou assustado com o teor do ofício, e pela ameaça de ser alvo de uma possível improbidade administrativa.

O delegado comentou ainda que não cumpriria a determinação, já que a o pedido de investigação partiu do Tribunal de Justiça.

“Nós ficamos bastante assustados com esse ofício. Seria algo que nem mereceria uma resposta desse delegado de polícia. Mas já que o ofício vazou, é bom que a gente fale que em nenhum momento nenhum delegado da PJC atuou em dissonância com a legislação pátria já que estamos atuando por determinação do desembargador Orlando Perri. Jamais faria isso. Devo inicialmente satisfação ao judiciário”, disse Stringueta, que disse ainda que encaminhou o documento para que o “Dr. Perri analisasse o assunto”.

Para o delegado, a PJC foi vítima de uma tentativa de “intimidação de delegados que estão tentando trazer a verdade a população”, sugerindo que o Procurador-Geral de Justiça esteja contra as investigações presididas pelo órgão. Ele acusou ainda o Ministério Público de “total desconhecimento da legislação pátria”, uma vez que as forças de segurança estão agindo por “atribuição, e que não há nenhum receio de continuar nessa atribuição”.

“Ficamos consternados até. Porque um procurador-geral de Justiça que tem falado em vários canais que é a favor da investigação e, nesse ofício, demonstra que ele está contrário as essas investigações pelo menos por parte da PJC. O que eu u vi nesse oficio foi um a tentativa de intimidação de delegados que estão tentando trazer a verdade a população. Fiquei extremamente indignado. Um total desconhecimento legal, da legislação pátria. Nós estamos atuando por atribuição, não há nenhum receio de continuar nessa atribuição”. Com informações do site Folhamax.

NOTA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

