CORDEIRO E VIRIATO

DA REDAÇÃO

Os ex-secretários-adjuntos, Coronel PM José Nunes Cordeiro e Valdísio Juliano Viriato, de Administração e Transporte e Pavimentação Urbana, respectivamente ganharam a liberdade após decisão do desembargador Alberto Ferreira de Souza, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

José Nunes Cordeiro estava preso desde março do ano passado, quando foi deflagrada a terceira fase da Operação Sodoma.

Valdísio Viriato foi preso em fevereiro deste ano na quinta fase da operação deflagrada pela Delegacia Fazendária.

Ele é acusado de ter participado das fraudes no consumo de combustíveis do Governo no âmbito da Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana. Com informações do Folhamax