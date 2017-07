Desembargador do TJMT manda soltar Chico Lima

PRESO NA SODOMA

MATO GROSSO MAIS

O procurador aposentado do Estado, Francisco de Andrade Lima Filho, conhecido por Chico Lima, ganhou a liberdade na noite desta quinta-feira (13), após decisão do desembargador Alberto Ferreira de Souza, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT).

Chico Lima estava preso no Centro de Custódia da Capital (CCC), em razão da 4ª fase da Operação Sodoma, deflagrada em setembro do ano passado.

A Delegacia Fazendária apura suposto esquema na compra de uma área denominada Jardim Liberdade, em Cuiabá, e que teria desviado R$ 15,8 milhões dos cofres do Estado, por meio de fraude e exigência de propina, em 2014.

Segundo o Ministério Público Estadual (MPE), o Chico Lima foi o responsável para emitir os pareceres favoráveis aos interesses da organização criminosa supostamente liderada pelo governador Silval Barbosa (PMDB) – preso na primeira fase da Operação Sodoma em setembro de 2015. Silval já se encontra em prisão domiciliar após decisão do TJ.

Mesmo solto, Chico Lima deve obedecer medidas cautelares impostas pelo desembargador Alberto Ferreira de Souza, que são elas:

Com informações do Midianews.