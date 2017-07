Governo veta projeto de Lei que garante wi-fi grátis nas rodoviárias de MT

NO DIÁRIO OFICIAL

MATO GROSSO MAIS

O Governo do Estado vetou o projeto de Lei nº 178/2016, que dispõe sobre os serviços de wi-fi gratuitos nas estações rodoviárias do Estado de Mato Grosso.

O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa na Sessão Ordinária do dia 6 de junho de 2017.

De acordo com o Governo, o projeto foi totalmente vetado conforme as competências contidas nos artigos 42, § 1º, e 66, inciso IV, da Constituição do Estado.

Segundo o Estado, o Projeto de Lei ao determinar que “ficam as administradoras de estações rodoviárias do Estado de Mato Grosso, sejam públicas ou privadas, obrigadas a disponibilizar os serviços de wi-fi gratuito em suas dependências” proporcionou expressão dúbia quanto ao âmbito de sua aplicabilidade, de modo que, abrangendo todo território do Estado de Mato Grosso, acaba por ofender a autonomia dos Municípios para legislar sobre os bens de sua titularidade, conforme artigo 30 inciso I, da Constituição Federal.

De acordo com o veto, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados – AGER se manisfestou dizendo que o Projeto de Lei padece de vício de inconstitucionalidade, na forma referida, bem como alegou que a estipulação de novos benefícios tarifários pelo poder concedente está condicionada à previsão, em lei, da origem dos recursos ou da simultânea revisão da estrutura tarifária do concessionário ou permissionário, de forma a preservar o equilíbrio econômico financeiro do contrato.

Ainda segundo o veto, o Projeto de Lei carece de fonte de custeio, bem como informou ser imprescindível a existência de estudo prévio do impacto da nova obrigação na tarifa, tendo em vista que o aumento demasiado da tarifa pode significar obstáculo ao acesso ao serviço público, prejudicando a sociedade mato-grossense.

Ainda conforme o texto, ao exigir a adequação das estações rodoviárias do Estado de Mato Grosso ao Projeto de Lei, incluindo as que estão sob administração do poder público, seja pela disponibilização dos serviços de wi-fi ou em razão da necessidade de disponibilização de tomadas nas estações, acaba por impactar no orçamento público, sem, todavia, haver previsão de tais gastos nas leis orçamentárias.