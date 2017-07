Jogador do Luverdense é detido com carro roubado em Cuiabá

NA CAPITAL

DA REDAÇÃO

D.H.S, de 26 anos, jogador do Luverdense Esporte Clube – foi detido na quarta-feira (13), com um carro supostamente furtado no Estado do Paraná.

Ele estava hospedado em um hotel, que fica no Bairro Bandeirante em Cuiabá, no momento da prisão.

Segundo o site MidiaNews, o jogador estava com um veículo Volvo prata.

O carro é avaliado em R$ 350 mil.

Conforme as informações do BO, o carro estava estacionado no hotel.

No local, a recepcionista afirmou que o veículo seria de propriedade do jogador.

De acordo com a reportagem do Midianews, o jogador do Luverdense se apresentou como dono do carro e afirmou que comprou o veículo em janeiro deste ano, de uma pessoa em Curitiba, por R$ 50 mil.

Ele ainda disse que o restante do valor seria pago, mas, não definiu uma data.

Os policiais, então, ligaram para o vendedor, que comprovou que o veículo era de uma outra pessoa.

D.S foi detido e levado para a Derfva de Cuiabá.

O atleta pagou fiança e foi liberado.

O Luverdense é o representante de Mato Grosso na Série B do Campeonato Brasileiro 2017, o clube tem sede na cidade de Lucas do Rio Verde (354 km ao Norte de Cuiabá)

Outro lado

Ao MidiaNews, o presidente do Luverdense informou que soube, na madrugada de hoje, sobre a prisão do jogador, e que só se pronunciará a respeito após tomar conhecimento dos fatos.

Ele disse que o atleta está na capital para tratar de uma lesão no tornozelo, que sofreu no começo de 2017. Com Midianews.