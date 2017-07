Juiz eleitoral de Mato Grosso cassa mandato de vereador de Cuiabá

ELEIÇÃO 2016

DA REDAÇÃO

O juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, da 55ª Zona Eleitoral de Cuiabá, determinou a cassação do mandato do vereador Elizeu Francisco do Nascimento (PSDC), de Cuiabá.

A decisão foi dada na última quinta-feira (14) e atendeu a uma ação de investigação eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral, que apontou fraude na composição da lista do partido durante as eleições de 2016.

Além do vereador democrata-cristão, o juiz também determinou a inelegibilidade por oito anos de outros quatro candidatos.

Na representação, o MPE afirmou que o partido fraudou a lista de candidatos de modo a desrespeitar a cota mínima de 30% por gênero, colocando candidatas “fantasmas” que apenas emprestaram seus nomes, mas que não disputaram as eleições de fato.

A assessoria de imprensa da Câmara de Cuiabá afirmou que irá buscar um posicionamento do vereador Elizeu Nascimento sobre a decisão.

Mesmo com a decisão, Elizeu Nascimento pode recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso ainda no cargo de vereador. Com informações do Midianews.