Duplicação da Filinto Muller impressiona pela qualidade e rapidez na execução

RITMO ACELERADO

DA REDAÇÃO

Maior obra de Mobilidade Urbana em execução em Várzea Grande com mais de 10 quilômetros de extensão, ciclovia, canteiro central, pista de caminhada, iluminação em LED, calçamento e que vai atender 25 bairros diretamente outros 15 bairros indiretamente e mais de 60 mil habitantes, o governador Pedro Taques e a prefeita Lucimar Sacre de Campos acompanhado por diversas autoridades como o deputado federal Nilson Leitão e os secretários Jayme Campos e Wilson Santos.

A visita técnica às obras de duplicação da Avenida Filinto Muller em Várzea Grande, levou ao anúncio da conclusão das obras de mobilidade urbana orçadas em R$ 23 milhões entre recursos do Governo do Estado, da Prefeitura de Várzea Grande e de emendas parlamentares já para 2018, uma vez que até dezembro deste ano 60% das obras já estarão executadas.

Acompanhada por uma comitiva encampada pelo secretário de Estado de Cidades (Secid), Wilson Santos, do deputado federal, Nilson Leitão, dos secretários municipais de Assuntos Estratégicos Jayme Veríssimo de Campos e de Obras Luiz Celso, além de vereadores do município, as obras foram consideradas por todos como produtiva, veloz e com qualidade.

“Estou muito satisfeito com a velocidade do andamento das obras, bem como com a qualidade dos serviços apresentados aqui pela prefeita Lucimar Campos. Podemos dizer que a obra de duplicação desse importante corredor comercial da cidade de Várzea Grande que beneficia não somente o comércio, mas também diversos bairros com a interligação deles, está ‘digoreste’”, avaliou o governador Pedro Taques enfatizando que não seria possível a realização de uma obra de tamanho porte não fosse a parceria com a Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

“São esses investimentos em infraestrutura que estão sendo feitos pelo Governo do Estado que demonstram a preocupação da atual gestão em manter parcerias fundamentais como esta com a Prefeitura de Várzea Grande, para beneficiar diretamente a melhora da qualidade de vida da população várzea-grandense e mato-grossense. População esta que merece esses benefícios, pois trabalha muito pelo desenvolvimento do nosso Estado e contribuem com a economia”, ressaltou Pedro Taques.

A prefeita Lucimar Campos, apresentou aos visitantes cada detalhe da obra e explicou os processos de desenvolvimento do projeto. “Essa é uma das maiores obras de mobilidade urbana em execução na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. A duplicação da Avenida Filinto Müller em Várzea Grande integrará a região Central da cidade à região Oeste, mais precisamente o Grande São Mateus. Já foram investidos R$ 6 milhões do valor total orçado, o que representa 18% das obras de duplicação em andamento o que irá atender quando concluída 25 bairros e pelo menos 60 mil famílias”, declarou Lucimar Campos.

Quanto ao padrão de qualidade e atendimento ao cronograma da obra a prefeita Lucimar Sacre de Campos ressaltou que apesar da crise nacional em que o país vive a cidade de Várzea Grande vem se transformando em um canteiro de obras em beneficio dos várzea-grandenses.

“Nosso compromisso com a sociedade várzea-grandense é de manter um padrão desses nas nossas obras. E isso se repete não somente aqui na duplicação da Filinto Muller com também nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que já beneficiou seis bairros do Cristo Rei com esgotamento sanitário, asfalto novo e também as novas frentes do PAC que já abrangem outros seis bairros. Agradecemos a parceria do governador Pedro Taques que também está proporcionando a recuperação do pavimento asfáltico de outros 25 bairros com investimentos de R$ 8 milhões. E não poderia deixar de agradecer a todos os poderes envolvidos, através dos deputados estaduais, federais e senadores que garantem a execução desse complexo de obras em nosso município”.

O secretário de Assuntos Estratégicos, Jayme Campos, disse que a duplicação é uma necessidade para a cidade de Várzea Grande para integrar o grande São Mateus com as demais regiões da cidade.

O projeto prevê não só a duplicação como também ciclo faixa, pista de caminhada, iluminação em LED, canteiro central e calçada. Uma obra estruturante e de grande envergadura formando mais um corredor comercial que vai acelerar o desenvolvimento social econômico tão desejado pela população.

A duplicação está entre as maiores intervenções de mobilidade urbana não só no município, mas como também em todo Mato Grosso.

Uma obra moderna e visionária que prevê um incremento na logística para de transporte para os setores industrial, comercial e agronegócio do Estado.

Wilson Santos ratificou as palavras do governado Pedro Taques e disse estar otimista na conclusão desta obra já para o ano de 2018. “A parceria com o município de Várzea Grande está dando certo tanto é que o cronograma está fluindo com certa rapidez além do esperado e a fiscalização é constante para garantia da qualidade da obra. Serão 10 km duplicados considerando o trajeto ida e volta. Os recursos estão garantidos e conforme a obra for sendo executada vamos liberando outras parcelas acordadas com a medição da obra”.

“É nítido que as obras avançaram bastante. Se você olhar para a cidade de Várzea Grande, você vai ver que não somente esta, mas existem várias grandes obras estruturantes impulsionadas pelo Governo do Estado. Estamos trabalhando não só para manter o equilíbrio, mas para acelerar. Esse é o momento que precisamos dialogar de forma cada vez mais forte com os parceiros”, declarou o deputado federal Nilson Leitão.