CASO TEMER

DA REDAÇÃO

A postura do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, sobre a delicada situação do presidente da República, Michel Temer, destoa dos membros do PMDB em Mato Grosso, que fazem a defesa do correligionário presidente.

Investigação

Pinheiro disse que fala como advogado, sua formação: “Que se investigue e que, se comprovada a culpa, puna os responsáveis com o rigor da lei. É o que qualquer cidadão de bem pode desejar em um momento como este”. Da coluna do Diário de Cuiabá.