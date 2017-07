Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebe grupo de médicos para debater MT Saúde

EM BUSCA DE SOLUÇÃO

DA REDAÇÃO

Um grupo de médicos, acompanhado pelo deputado estadual Guilherme Maluf, apresentou ao presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Rui Ramos Ribeiro, uma radiografia da atual situação do MT Saúde – plano de saúde do Governo do Estado.

De acordo com os profissionais, o cenário é crítico e, certamente, ficará mais complicado com a suspensão, por parte dos hospitais, do atendimento aos usuários do serviço.

A primeira ação destacada pelos médicos possivelmente será o cancelamento dos atendimentos nas unidades de saúde com o encerramento do convênio com o MT Saúde.

“Estou extremamente alarmado com esse contexto sinalizado pelos médicos. E, com isso, diante desse quadro, tomei a decisão de agendar reunião na próxima semana com o secretário estadual de Fazenda, Gustavo Oliveira e com o presidente do MT Saúde, Maurélio Ribeiro, para que possamos avaliar e buscar saídas”, frisa o presidente do TJ, lembrando que a população, especialmente os mais de 30 mil usuários do plano de saúde, não podem ser prejudicados.

Presenças – O grupo de médicos é integrado pelos diretores presidentes dos hospitais Santa Rosa, José Ricardo de Mello, Santa Rita, Alencar Farina e Jardim Cuiabá, Arilson Arruda, da Cooperativa dos Profissionais de Saúde do Hospital Santa Rosa, Antônio Manoel Cardoso Fernandes e da Cooperativa dos Médicos do Hospital Jardim Cuiabá, Nadim Amui Júnior.

Além dos médicos, a reunião com o presidente contou com a participação do advogado André Cardoso, do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde (Sindessmat) e Geneci Batista da Silva Almeida, diretora executiva do Hospital Amecor.