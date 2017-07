Secretaria divulga resultado dos aprovados no processo seletivo

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá divulgou nesta quinta-feira (13), o resultado dos aprovados no processo seletivo para a contratação de 55 servidores.

Os aprovados serão lotados no órgão. Os salários variam entre R$ R$ 1.203 e R$ 2.543.

Os aprovados serão contratados para a execução do trabalho por 24 meses, cujos contratos podem ser rescindidos com a realização de um concurso público para este fim. Foram cerca de 1500 inscritos, sendo selecionados 429 candidatos, resultando nos 55 aprovados.

Os cargos a serem preenchidos são para Técnico de Desenvolvimento Econômico Social e Trabalhista (20), Técnico de Desenvolvimento Econômico Social e Trabalhista (Habilitados em Libras) (04), ambos com carga horária de 30 horas.

Com carga horária de 40 horas, estão disponíveis os cargos de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico Social e Trabalhista (10) Técnico de Planejamento do Desenvolvimento Econômico Social e Trabalhista (03), Assistente de Fiscalização do Desenvolvimento Econômico Social e Trabalhista (04), Técnico do Trabalho de Nível II (06) e Analista de Desenvolvimento Econômico Social e Trabalhista (06) vagas.

Os nomes dos candidatos aprovados serão publicados no Diário Oficial de Contas a partir desta sexta-feira, 15, sendo chamado assumir seus cargos em 30 dias, conforme edital.

Segue no anexo o edital de homologação final do Processo Seletivo.