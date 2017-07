Sistema de Recarga da MTU passará por manutenção neste sábado e domingo

CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE

DA REDAÇÃO

A MTU comunica aos usuários que a Rede de Recarga do Cartão TEM Transporte passará por manutenção em Cuiabá e Várzea Grande.

O sistema ficará fora do ar a partir das 18 horas do próximo sábado (15) e a previsão que o serviço seja restabelecido no domingo (16) até às 19 horas.

Aqueles usuários que por acaso não programaram a compra de créditos podem ficar tranquilos.

A MTU informa que promotores de venda (identificados com crachá e colete) estarão de plantão, nas principais vias de itinerários de Cuiabá e Várzea Grande, em posse de cartões carregados com uma ou duas passagens.

Lembrando aqueles que possuem o cartão com passagens (abastecido), que o sistema, mesmo em manutenção, funcionará normalmente dentro dos ônibus.