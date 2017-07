Tribunal de Justiça de Mato Grosso não aceita pedido do Ministério Público e mantém investigação

GRAMPOS S/A

DA REDAÇÃO

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) não acatou o pedido do procurador-geral de Justiça (PGJ) Mauro Curvo e manteve as investigações da notícia-crime protocolada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT).

Por unanimidade, o Pleno do TJ acompanhou o voto do relator, desembargador Orlando Perri, que manteve o processo sob sua relatoria, além de manter a OAB como parte interessada no processo.

“Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar, entre outros, membros do Ministério Público nas ações penais. Não pairam dúvidas de que é deste Tribunal a competência para julgar membros do MPE. Está muito claro que é, sim, do procurador-geral de Justiça a competência para apurar os fatos, mas isso não significa que não possa ter revisão do Tribunal”, disse Perri durante o seu voto.

Orlando Perri também criticou os argumentos do promotor Mauro Curvo de que o fato já estaria sendo investigado pelo próprio MP.

“Diz que tirou fotocópia da notícia-crime apresentada pela OAB e instaurou um procedimento para investigar os mesmíssimos fatos. O MP pode muito, mas não pode tudo. Por que razão disso, se já existia uma notícia-crime apresentada pela OAB que foi encaminhada ao procurador-geral, para que ele procedesse às investigações? Qual a competência prática disso? A primeira, para alijar a OAB de participar das investigações. A segunda para me tirar das investigações. (…) Só deixo essas investigações se me tirarem a competência ou se tirarem a minha vida”, disse o desembargador. As informações são do Diário de Cuiabá