Após onda de furtos, Parque das Águas será monitorada por câmeras de videomonitoramento

REFORÇO NA SEGURANÇA

DA REDAÇÃO

Em vistoria realizada na última quinta-feira (13) no Parque das Águas, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro determinou a instalação de câmeras de monitoramento em diferentes pontos do espaço de lazer da população cuiabana.

Além disso, através de uma parceria com o Governo do Estado, o gestor também anunciou o reforço no patrulhamento da Policia Militar, principalmente na área de estacionamento.

A atitude tomada pelo gestor do Município tem como objetivo garantir uma maior segurança aos frequentadores do parque e também possibilitar a identificação com uma maior facilidade de ações que possam gerar um prejuízo ao patrimônio da população.

Para Emanuel, assegurar que o cidadão possa desfrutar dessas áreas com total comodidade e resguardo faz parte da politica de humanização que tem sido implantada na Capital.

“Estou muito angustiado com as sucessivas noticias que mostram a onda de violência, aqui no Parque das Águas, prejudicando as pessoas que utilizam o local para se divertir e ter uma hora de lazer ao lado da família.

Como prefeito eu tinha que fazer alguma coisa e, por isso, tomei a atitude de determinar a instalação câmeras de vídeos para ajudar a identificar e inibir a atuação desses infratores”, comentou o prefeito.

Em um trabalho em conjunto entre as secretarias municipais de Serviços Urbanos, Mobilidade Urbana e Ordem Pública, a instalação dos equipamentos deve ser concluída em cerca de duas semanas.

Após serem colocadas em pontos estratégicos, as câmeras operarão durante todo horário de funcionamento do parque.

“Estamos demonstrando que as câmeras não são utilizadas apenas para a aplicação de multas, mas também proteger a vida e o patrimônio da nossa gente. O Parque das Águas já virou uma grande atração para os cuiabanos e para aqueles que vêm de fora. Semanalmente ele recebe cerca 30 mil de visitantes e como membros poder público precisamos assegurar a maior comodidade possível a esses cidadãos”, pontuou Emanuel.