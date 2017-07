NO FACEBOOK

O delegado da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, Flávo Stringueta, protocolou na tarde desta sexta-feira (14) junto ao desembargador Orlando Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o seu afastamento das investigações dos grampos ilegais.

Em um post feito em sua página pessoal no Facebook, Stringueta revela que passa por problemas de saúde e nega que sua saída das investigações tenha outra relação.

“Estou deixando as investigações por absoluta falta de condições físicas. Estou com uma doença auto-imune, incurável e crônica, que, para o seu controle, necessita de um ambiente tranquilo, sem picos de estresse”, diz o delegado em trecho publicado no Facebook.

