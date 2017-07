Prefeitura leva Mutirão de Limpeza ao bairro Tijucal neste sábado

SERVIÇO URBANO

DA REDAÇÃO

Dando sequência as atividades do Mutirão de Limpeza realizado pela Prefeitura de Cuiabá, os moradores do bairro Tijucal serão os contemplados deste sábado (15).

Cerca de 250 servidores ajudarão a melhorar a aparência do bairro, com serviços de limpeza das ruas, pintura de meio-fio, roçagem, troca de lâmpadas em postes de iluminação pública, podas de árvores e eliminação de bolsões de lixo.

Além de todos esses serviços, o mutirão realiza ainda o recolhimento de bens inservíveis, com o “cata-treco”.

30 caminhões e duas máquinas retroescavadeiras vão fazer parte dos serviços.

A ação coordenada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos já levou o programa para mais de 30 bairros da capital.

“O mutirão de limpeza é uma ação de grande importância para a cidade, através dele podemos dar um destino correto para quase 180 toneladas de lixo recolhidos semanalmente em cada bairro que percorremos. No Tijuca,l por exemplo, esse número pode ser ainda maior levando em consideração o grande número de moradores, chegando a cerca de 250 toneladas”, explica o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa.

Outro grande importante auxílio que o mutirão oferece, com os serviços de limpeza, é o combate a infestação do mosquito Aedes aegypti.

Por meio de um levantamento das áreas com maior incidência do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e do zika vírus, a gestão municipal tem conseguido agir de maneira preventiva, diminuindo os focos de proliferação do inseto.

“Contamos sempre com a participação dos munícipes nesta ação, mesmo por que fazendo a retirada eles eliminam possíveis focos de proliferação de mosquito de suas residências. Essa é uma preocupação que temos conseguido alcançar cada vez mais através da mobilizando dos moradores, afirmou o diretor técnico de Limpeza Pública”, Rinaldo Antônio Nunes.