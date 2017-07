Taques busca parcerias com governo de Santa Cruz e anuncia MT na Expocruz

NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques teve um novo encontro com o governador do Departamento Autônomo de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera, para debater ações conjuntas entre os dois governos. As duas unidades já trocam informações em segurança pública e as ações conjuntas devem avançar para o comércio.

Uma das ações é uma roda de negociações entre empresários mato-grossenses e empresários bolivianos. Essa rodada de negócios deve acontecer no início de setembro, contará com a participação do Sebrae. A ideia, segundo o governador, é poder fomentar o comércio entre as duas unidades, tendo em vista a proximidade entre os dois territórios. “Ficamos muito tempo de costas para o Oeste da América do Sul, estamos buscando reverter isso”, justificou Taques.

Como forma de aproximar ainda mais as duas unidades, Taques anunciou que Mato Grosso terá um espaço na maior feira de exposição de Santa Cruz de la Sierra, a Expocruz. A exposição será realizada no fim de setembro, como parte das comemorações do aniversário de Santa Cruz de la Sierra.

Na reunião, Taques também tratou do voo direto entre Cuiabá e Santa Cruz. Ambos concordaram com a importância para as duas unidades. “Não é razoável que se gaste 24 horas para chegar aqui em Santa Cruz de la Sierra, sendo que é possível fazer o trecho em 1h05m”, disse o governador mato-grossense.

Rubén ressaltou a necessidade de integração do oeste. “É muito importante tudo isso porque Mato Grosso e Santa Cruz estão no centro da América do Sul, não há como mudar isso”, disse ao explicar a importância da Integração entre os dois povos.

Convites

O governador de Rubén Costas Aguilera convidou Taques para participar da inauguração de um Centro de Segurança, na cidade de San Matias, que faz divisa com Cáceres. A inauguração está agendada para o dia 26 de julho e o governador mato-grossense confirmou presença na entrega da obra.

O governo do Departamento Autônomo de Santa Cruz convidou Mato Grosso a enviar um time de base do estado para participar de um grande campeonato em janeiro de 2018. O campeonato contará com a participação de times da America do Sul e Europa. O governador levará o convite ao secretário adjunto de Esportes, Leonardo Oliveira.

O secretário adjunto de Turismo, Luiz Carlos Nigro, convidou o governador de Santa Cruz para conhecer o Pantanal Mato-grossense e novamente participar da FIT.

Acompanhando a comitiva, o diretor da Azul Linhas Aéreas, Ronaldo da Silva Veras e o representante do trade turístico, Oiran Ferreira, também participaram da reunião e ressaltaram que tiveram importante encontro com a maior empresa de pacote turístico para estudar possibilidades de novos pacotes. Ambos ressaltaram que tiveram boa impressão e saíram satisfeito do país.