Direitos humanos são trabalhados com alunos de escola estadual

PROJETO ESPIÁ

Ética, inclusão, educação no trânsito e outros temas voltados para a cidadania e para os direitos humanos foram apresentados em trabalhos escolares dos alunos da Escola Estadual Dr. Hélio Palma de Arruda, durante a 4º edição do Projeto Espiá.

A escola, que está localizada no bairro Planalto, em Cuiabá, atende alunos do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Ana Karine, de 14 anos, é aluna do 9º ano, e estuda há três na Hélio Palma. Segundo ela, a cada ano o projeto abraça uma temática e, neste ano, a comunidade escolar sentiu a necessidade de se debater a diversidade cultural. “O projeto é bacana, pois ele consegue trazer várias culturas para dentro da escola. A minha turma vai apresentar o Siriri, que é um dos principais pontos da cultura cuiabana”, lembrou.

Segundo ela, o trabalho vai além da dança e de temas culturais. “São debates que ajudam a gente a entender melhor as diferenças entre as pessoas, e quem tem preconceito, passa a ter uma nova visão. Outra coisa interessante, são os debates entre os alunos de outras salas. Todo mundo aproveita e aprende juntos”.

E é justamente essa integração um dos objetivos do projeto, conforme lembra a coordenadora Vanessa da Costa Guimarães, que desde 2012 atua na escola. “O projeto existe há quatro anos para trazer temas importantes como esses para dentro da escola, os temas são escolhidos de acordo com a realidade que os alunos e a comunidade escolar estão inseridos”, ressaltou.

A coordenadora explica que o trabalho educacional vai além da sala de aula e das matérias pedagógicas. “São temas que não podemos deixar de trabalhar com nossos alunos, não podemos prepará-los somente para o que acontece dentro do âmbito escolar, mas também para o que vem ao seu encontro lá fora. Não temos como deixar as questões sociais de lado”, afirmou.

Além das apresentações culturais, os alunos apresentaram trabalhos sobre os subtemas, como por exemplo, a sala “UBUNTU”, que representou as relações étnicos raciais, intolerância religiosa e diversidade dentro da escola.

Visita

O projeto começou na quarta-feira (12) e foi finalizado nesta quinta-feira (13), com a presença do governador Pedro Taques e do secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), Marco Marrafon, que além de entregar 36 aparelhos de ar-condicionado na escola, visitaram todas as salas com exposição dos trabalhos.

Em uma das salas, o governador e o secretário puderam ouvir a explicação de uma das alunas sobre os cuidados com o meio ambiente.

Marrafon ressaltou a qualidade dos trabalhos e o nível de comprometimento da comunidade escolar com o projeto.

“É muito bom ver o envolvimento da comunidade escolar em um projeto que está discutindo assuntos importantes e que caminham juntos com a educação. E é esse o nosso propósito, transformar a educação e formar essas crianças para a vida”, finalizou.