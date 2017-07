Casal é preso com joias roubadas após identificação em filmagem

EM RONDONÓPOLIS

DA REDAÇÃO

Um casal foi preso com joias roubadas, em Rondonópolis (215 km ao Sul de Cuiabá), após o suspeito W.R. dos. S ser reconhecido em uma filmagem divulgada nas redes sociais, neste último domingo (16.07).

A Central Militar divulgou nas redes sociais um vídeo que mostra dois suspeitos roubando uma joalheria que fica no centro de Rondonópolis.

Após a identificação do suspeito, a MP realizou o monitoramento em um dos locais onde ele se escondia.

Em seguida, foi observado quando deixava o local em uma motocicleta, acompanhado por uma mulher com uma sacola.

O casal foi abordado e durante a revista encontraram dentro da sacola parte das semijoias roubadas (20 correntes, vários pares de brincos, um perfume e algumas pulseiras).

Em uma busca na casa do suspeito, foi encontrada outro mostruário com varias peças de joias e perfumes, produtos do crime.

O casal foi entregue ao Centro Integrado de Segurança e Cidadania, em Rondonópolis, e autuado em flagrante