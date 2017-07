Confira os compromissos do governador Pedro Taques para esta semana

AGENDA DA SEMANA

DA REDAÇÃO

Nesta semana o governador Pedro Taques participa da entrega de maquinários para a agricultura familiar, faz a abertura do Posto de Identificação de Madeira do Indea, no Distrito Industrial de Cuiabá e também cumpre agenda em Querência.

Segunda-feira (17.07)

Pela manhã, Taques e o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, fazem uma visita às obras de construção do novo Pronto-Socorro de Cuiabá. Já no Palácio Paiaguás, o governador tem agenda com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Carlos Avalone e representantes da Jucemat, Acir, Sescon, Facmat, CRC e CDL.

No período da tarde, o governador recebe o promotor Alexandre Guedes, em pauta os problemas na saúde. Às 15h, Taques e o presidente do Indea, Guilherme Nolasco, debatem a situação da autarquia. Às 16h, o governador tem reunião com o deputado estadual José Domingos Fraga e produtores de peixe de Mato Grosso.

Em seguida, o governador tem reunião com o prefeito de Feliz Natal, Rafael Pavei e os vereadores do município.

Às 17h, Taques tem reunião com parte dos vereadores de Rondonópolis: Jailton de Lucena Dantas; Carlos Alberto Guinancio e Rodrigo da Zaeli. Às 17h30, Taques tem reunião com o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Dilmar Dal Bosco.

Terça-feira (18.07)

Às 7h00, o governador participa do Jornal da Capital, na rádio Capital FM (101,90) 8h30, o governador participa de reunião com os presidentes dos consórcios intermunicipais.

No período vespertino, Taques tem reunião com o deputado estadual, Gilmar Fabris e o prefeito de Alto Taquari, Lairto Sperandio.

Em seguida, o governador recebe o presidente da Empaer, Layr Mota e os diretores da empresa pública.

No início da noite, Taques recebe no Palácio Paiaguás o secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon e a equipe da Seduc.

Quarta-feira (19.07)

O governador recebe o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), Waldir Teis, às 10h, para uma reunião no Palácio Paiaguás.

No período da tarde, Taques participa da cerimônia de abertura do Posto de Identificação de Madeira do Indea, localizado no Distrito Industrial, em Cuiabá.

Quinta-feira (20.07)

A parte da manhã está reservada para despachos internos. Em seguida, o governador recebe a diretoria do Sicredi para um almoço.

No meio da tarde, Taques tem reunião com o vice-presidente do Banco do Brasil, Walter Maliene e com o superintendente da instituição bancária em Mato Grosso, Sotero Sierra Neto.

Sexta-feira (21.07)

O governador participa da cerimônia de entrega de maquinários para a agricultura familiar. O evento da Seaf será no Central de Distribuição do Estado, localizado na avenida Mario Andreazza, em Várzea Grande e terá início às 8h.

No período da tarde, Taques cumpre agenda em Querência, no Vale do Araguaia.