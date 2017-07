BOMBA NA SODOMA

O ex-governador Silval Barbosa (PMDB) prestou depoimento à juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, na tarde desta segunda-feira (17), no Fórum de Cuiabá, em audiência de instrução e julgamento em decorrência da segunda fase da Operação Sodoma, que investigou o pagamento de propina de uma empresa para o grupo liderado pelo peemedebista. Ouça depoimento completo dado à Justiça abaixo:

Segundo as investigações, as evidências do suposto esquema foram descobertas a partir do depoimento do empresário Willians Mischur, dono da Consignum.

Silval disse que após ser eleito em 2010 ficou com dívidas que precisam ser saldadas.

Segundo Silval, o ex-secretário da Sad, César Zílio passava para ele, em seu gabinete, no Palácio Paiaguás, a quantia de até R$ 240 mil, de quase R$ 500 mil de propina paga pela empresa.

O ex-governador também comentou que nunca forçou secretário ou empresário a cometerem os ilícitos.

Silval Barbosa admitiu para a juíza Selma Rosane Arruda que era ele quem comandava a organização criminosa, mas ressaltou que nem todos os secretários envolvidos estavam sempre juntos nos crimes descobertos pela investigação.