Inscrições para as 600 novas vagas em três CMEI

MATRICULAS WEB

DA REDAÇÃO

As matrículas para as 600 novas vagas de Educação Infantil nos três novos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) iniciarão na próxima semana, entre os dias 25 e 26, com base nos novos critérios adotados pela atual administração da Prefeitura de Cuiabá.

No mês passado, o prefeito Emanuel Pinheiro, sob o prisma da gestão humanizada, assinou o decreto nº 6.292 no qual estabelece os encaminhamentos às unidades de ensino diante dos fatores ligados a vulnerabilidade social, especificamente idealizado para priorizar o atendimento da população mais carente da capital.

O principal meio para as inscrições continua sendo via Matrícula Web (online), procedimento adotado pela atual gestão também pensado na humanização dos serviços públicos para evitar longas filas no inicio do período letivo.

“Com as matrículas online, os pais ou responsáveis podem realizar todo o processo com mais conforto e segurança sem ter que enfrentar filas intermináveis e intempéries, situações assim vinham ocorrendo até o prefeito, sensível à população, determinar a nós para acabar com essa desumanização”, contou a secretária-adjunta de Educação, Edilene Machado, responsável pela parte pedagógica do município.

Outra mudança constante no decreto municipal é a disponibilização de suporte aos pais e responsáveis sem acesso a internet.

A pasta de Educação da prefeitura direcionará pessoal para o atendimento e assistência, das 8h às 17h, diretamente em três pontos estratégicos da capital: Centros de Referência e Assistência Social Nova Esperança e Osmar Cabral, além do Espaço Silva Freire.

Cadastro e Documentação

A criança já cadastrada no banco de dados da Secretaria e que aguarda a disponibilização de vaga precisará de atualização cadastral para, na sequência, poder efetuar a solicitação de matrícula às novas unidades de ensino infantil. Já a criança sem cadastro terá de se cadastrar primeiro, no portal ou nos pontos de apoio, e, em seguida, realizar a solicitação de ingresso.

Para efetuar cadastro, é necessário as seguintes documentações: o Cadastro de Pessoa Física (CPF) dos pais ou responsáveis; o endereço residencial (atualizado) e Certidão de Nascimento da criança.

Em caso dos pais ou responsáveis pela criança serem beneficiários do Bolsa Família, um dos principais critérios para o acesso à unidade, é necessário identificação do Numero de Identificação Social (NIS) constante no cartão do programa federal.

E quem está no aguardo por vagas?

A Prefeitura de Cuiabá, via Secretaria Municipal de Educação (SME), reforça que esse período de inscrição é específico para o novo critério estabelecido, portanto, é necessário a construção de um novo banco de dados com base na vulnerabilidade social, pois, anteriormente o critério seguido era o de distanciamento.

Além disso, o período de matrículas é exclusivo para os novos CMEIs Antonio Batista Cruz (Residencial Avelino Lima Barros), Jornalista Marcos Coutinho (Bairro Nova Esperança II) e Julio César Pinheiro (Residencial Francisco Loureiro Borba).

Matrícula Web

A partir das 00h00 do dia 25 de julho o link estará disponível na página inicial da prefeitura: www.cuiaba.mt.gov.br