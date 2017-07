Taques e associações comerciais buscam melhorias para Junta Comercial

MELHORIAS NA JUCEMAT

Em busca de melhorias para a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (Jucemat), o governador Pedro Taques se reuniu nesta segunda-feira (17.07), no Palácio Paiaguás, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Avalone, e representantes de entidades ligadas ao setor comercial.

“Nosso objetivo é transformar a Jucemat numa das melhores do Brasil, no mesmo patamar de Alagoas e Rio de Janeiro. Vamos trabalhar em conjunto com o empresariado para isso”, destaca o governador.

Entre as principais deficiências constatadas na Jucemat está a falta de pessoas nas áreas de análise de processos e de Tecnologia da Informação.

Isso representa demora no tempo de abertura de empresas no Estado de Mato Grosso, principalmente no interior.

Diante do exposto, o governador cobrou dos secretários de Governo atenção para ajudar na solução dos problemas da Junta Comercial e alternativas foram encontradas, conforme explica Avalone.

“O governador já encaminhou uma solução para a parte de gestão de pessoas, ou através da Secretaria de Estado de Fazenda ou por meio de um projeto que estamos encaminhando à Assembleia Legislativa. A questão da Tecnologia da Informação está sendo discutida com o Sebrae e com a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Mato Grosso (Facmat). Numa parceria entre Sebrae, Facmat e Governo do Estado, nós vamos adquirir equipamentos para TI. Acredito que em 60 dias já teremos uma agilidade muito melhor na Junta Comercial”, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico.

Presidente da Facmat, Jonas Alves de Souza diz que o segmento saiu contemplado da reunião com o governador. “Entendemos que o governador está dando uma boa abertura para que possamos fazer parcerias e estruturar a Junta Comercial da forma que ela tanto precisa, que é de gente e tecnologia para que ela possa desenvolver o papel dela com eficiência”.

Ele explica que atualmente os procedimentos demoram e acabam desestimulando os empresários. “Este trabalho precisa ser otimizado para criar um ambiente de negócios melhor para todos nós. Estamos empenhados em juntar esforços para melhorar a estrutura da Junta Comercial e o governador demonstrou interesse, mostrou que está ao nosso lado”.