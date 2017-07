Alunos selecionados no ProUni têm até hoje para entregar documentos

18 DE JULHO

Alunos selecionados na lista de espera do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm até hoje (18) para entregar as documentações necessárias que foram pedidas durante a inscrição.

O resultado, divulgado na última quinta-feira (15), pode ser acessado na página eletrônica nas universidades escolhidas.

É necessária a comprovação dos candidatos diretamente com a instituição.

A entrega do benefício serve pra regular participação e aprovação do candidato, e também à formação de turma no período letivo inicial do curso.