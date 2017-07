Batalhão arrecada agasalho para doar a pessoas carentes

FRIO EM CUIABÁ

DA REDAÇÃO

O Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental está arrecadando roupas de frio, cobertores e calçados, que serão doados às famílias carentes de Cuiabá.

A ideia de realizar a campanha surgiu durante as rondas policiais e com a chegada do frio intenso na região.

“Os nossos policiais militares perceberam que muitas famílias precisam de agasalhos. Foi assim que tivemos a ideia de criar a campanha. Esta é a primeira vez que recolhemos roupas para doação”, disse o comandante da unidade, tenente-coronel PM Rodrigo Eduardo Costa.

Podem ser doados moletons, calças, jaquetas, casacos, cobertores, meias, calçados e demais roupas de frio para homens, mulheres e crianças.

Os agasalhos devem ser entregues ao Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental, que fica na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Esfap), localizada na rodovia estadual Helder Cândia, saída para o distrito da Guia.

Os policiais também podem buscar as doações. Para isso, os colaboradores devem entrar em contato com a unidade policial pelo telefone (65) 3684-1633.

“Qualquer roupa serve. Temos contatos com igrejas, ribeirinhos e colônias de pescadores para fazer a doação”, disse o tenente-coronel.