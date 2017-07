Comissão avalia política de educação permanente em saúde

ENSINO E SERVIÇO

DA REDAÇÃO

Os membros das 17 Comissões de Integração Ensino e Serviço (CIES) avaliarão a política de educação permanente em saúde para o biênio 2017/2018, que foi definida em 2016, na próxima sexta-feira (21), na Escola de Saúde Pública do Estado (ESP), em Cuiabá, a partir das 8h.

O CIES é uma câmara técnica propositiva da Comissão Intergestora Bipartite (CIB) da saúde pública, composta por gestores dos municípios e da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), por representantes de instituições de ensino, professores e entidades que realizam o controle social.

“As CIES têm por principal atribuição fomentar a educação permanente em saúde em seu território e a Escola de Saúde Pública tem como missão garantir a educação permanente aos trabalhadores da saúde. A oficina apresenta como objetivo geral definir estratégias para a operacionalização do Plano de Ação da CIES-MT 2017/2018. Com o intuito de articular e unir as potencialidades que o Sistema Único de Saúde (SUS) apresenta, os membros da CIES Estadual irão identificar estratégias de fortalecimento tanto da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, quanto do SUS”, explicou a secretária-executiva da CIES-MT, Raquel Arévalo de Camargo.

Durante a oficina, os novos membros da CIES-MT serão empossados e participarão do processo de avaliação das metas definidas.

Entre as metas, está o fortalecimento da política estadual, que visa ampliar a oferta de mais cursos e mais vagas de formação em saúde.

“Investir na qualificação do profissional de saúde significa ter um servidor melhor habilitado para atender a demanda do usuário do SUS”, destacou a secretária-executiva.

A política estadual de educação permanente é custeada por recursos do Fundo Estadual de Saúde, desde 2009, por equipe técnica do Governo do Estado e por contrapartida dos gestores municipais.

Desde 2011 a área não recebe recursos do Governo Federal.