Governo emite nota e lamenta morte da jornalista Martha Arruda aos 78 anos

LUTO NO JORNALISMO

DA REDAÇÃO

O Gabinete de Comunicação do Governo de Mato Grosso emitiu nota nesta terça-feira (18) lamentando a morte da jornalista e escritora cuiabana Martha Arruda.

Ela tinha 78 anos e morreu na noite desta segunda-feira (17) no Rio de Janeiro, onde morava havia 20 anos.

O secretário de Comunicação do Estado, Kleber Lima, recebeu com pesar a notícia do falecimento da colega.

“Conheci Martha Arruda quando comecei a trabalhar no jornal Diário de Cuiabá, na década de 90. Na época, ela era uma das redatoras da coluna Quebra-Torto, juntamente com Enock Cavalcanti e Antônio de Pádua, que já nos deixou também”, disse Kleber Lima.

“Eu me lembro de sua irreverência e dos textos curtos e cortantes. Mordaz, inteligente. Isso já faz falta ao jornalismo de hoje. Receio que este estilo de jornalismo criativo e provocativo, porém consistente e respeitoso com a verdade, se vá com ela. Nesse sentido, Martha deixa uma lacuna de difícil preenchimento. Ao legado dela, bem como do Pádua, meu mais efusivo respeito”, concluiu o secretário.

Martha Arruda era servidora aposentada da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e atuou em diversos veículos da imprensa mato-grossense. A família ainda não informou horário e locais do velório e enterro.