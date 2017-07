Menores são apreendidos com carro roubado e simulacro

MENORES INFRATORES

DA REDAÇÃO

M.G.A.C.M., de 17 anos, e R.C.S., de 16 anos, foram apreendidos após roubar um veículo Toyota no bairro Parque Ohara, em Cuiabá, nesta segunda-feira (17.07).

Foi encontrado com eles um simulacro que é usado na prática de crimes. A equipe da Rotam, que estava em patrulhamento pela região, efetuou a prisão depois de ser acionada via rádio.

Os PMs visualizaram um carro com as mesmas características do veículo roubado, circulando pela Avenida Fernando Corrêa em direção à Avenida General Melo.

Os policiais efetuaram a abordagem e verificaram que no interior do veículo havia dois menores, posteriormente, foram reconhecido pelas vítimas como os autores do roubo.

Em buscas no veículo, foi localizado um simulacro feito com pedaços de cano metálico.

Diante dos fatos, os menores M.G.A.C.M., de 17 anos, e R.C.S., de 16 anos, foram apreendidos e encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Judiciária Civil, onde foi lavrado pelo ato infracional.