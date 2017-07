‘Não há tempo a perder’: nome do livro e tema da palestra de Amyr Klink em Cuiabá

SUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA

Para se arriscar é preciso ter os pés no chão, disciplina, planejamento, estratégia e resiliência. O que pra algumas pessoas, é uma das coisas mais assustadoras a se fazer.

Amyr klink vem a Cuiabá para tratar do assunto com a palestra que leva o nome do seu livro mais recente: “Não Há Tempo a Perder”.

Ele retrata sua trajetória e todas as frustrações encontradas pelo caminho.

Sua história se cruza com as águas do mar desde quando fez sua primeira viagem a remo no atlântico Sul, aos 29 anos.

Uma trajetória que durou 100 dias e mais de 3.700 milhas. Desde então, Amyr Klink já fez diversas travessias pelos mares afora.

O navegador e palestrante tem em seu currículo mais de 2.500 palestras proferidas, no Brasil e exterior, ao longo de mais de 30 anos como palestrante.

Para Amyr Klink, a vida se trata da superação dos obstáculos e resiliência.

A palestra irá abordar a necessidade do trabalho em equipe, motivação, criatividade, estratégia, inovação e planejamento para atingir um objetivo.

Pois mais do que ter ousadia, é necessário coragem e disciplina para agir.

O evento acontecerá no dia 18 de julho, no Hotel Fazenda Mato Grosso, às 19h30.

A palestra está no valor de R$129,00 em lote promocional podendo ser parcelado em até 3x.

O evento é uma realização da empresa Sem Mais Desculpas Treinamentos.

Para informações e aquisição de convites, entrar em contato:

(65) 9.9217-8539 ou www.semmaisdesculpas.com.br