Pai de motorista se compromete a pagar dano em restaurante

A família do condutor do Toyota que invadiu o restaurante Uruguayo Parrilla, no Bairro Santa Rosa, em Cuiabá, vai pagar pelo prejuízo causado ao estabelecimento.

A informação foi dada ao MidiaNews pelo gerente do restaurante.

O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (17), por volta das 4 horas.

O gerente afirmou que os danos não afetarão o funcionamento do estabelecimento.

O Uruguayo Parrilla, que normalmente não funciona nas segundas-feiras, abrirá normalmente nesta terça (18).

“Os danos foram mínimos. Ele atingiu apenas a entrada – o jardim e parte do canteiro, do lado de fora. Felizmente não houve nada mais grave”, disse.

O gerente também relatou que os reparos já estão sendo feitos e que o pai do condutor se comprometeu a pagar.

“O restaurante tem seguro. Mas por ter sido pequeno o prejuízo, não compensa acionar”, contou o gerente do estabelecimento, inaugurado em maio deste ano. “Além disso, eles vão pagar o conserto”.

A colisão destruiu vidros da entrada e a parede do deck, onde os clientes esperam pelas mesas na parte fechada do estabelecimento.

A Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran) esteve no local e irá apurar as causas do acidente.

O motorista do veículo não teve o nome revelado.