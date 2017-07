Policiais militares auxiliam mulher em trabalho de parto no carro

INUSITADO

DA REDAÇÃO

Policiais Militares ajudaram na realização de um parto, na noite desta segunda-feira (17.07), em Cuiabá.

A mulher identificada como Cledinéia Alves deu a luz a um bebê dentro do carro a caminho do hospital.

A situação inusitada contou com a participação de uma equipe da base comunitária do bairro Bosque da Saúde, que se deslocou próximo ao supermercado Atacadão no bairro Porto, após receber a solicitação, feita pelo marido da mulher, para que os mesmos ajudassem a esposa que estava em trabalho de parto.

A PM então realizou a escolta do veículo acionando, facilitando o trajeto até o Hospital Santa Helena.

Porém, ao chegar próximo a Avenida Mato Grosso, a criança nasceu com o auxilio dos policiais.

Posterior ao nascimento da criança, a mulher foi encaminhada ao hospital para atendimento médico.