Prefeitura sorteia bolsas de estudo com 90% de desconto

EDUCA MAIS SERVIDOR

DA REDAÇÃO

Começa hoje (18) as inscrições para os servidores concorrerem ao desconto de 90% para bolsas de estudo provenientes do programa “Educa mais Servidor”, da Prefeitura de Cuiabá, em parceria com faculdades particulares.

Os interessados deverão fazer o cadastro e inscrição até o dia 2 de agosto.

Serão seis bolsas para os cursos de graduação em administração, marketing, ciências contábeis e tecnólogo em recursos humanos.

Poderão participar todos os servidores efetivos da administração direta.

Os critérios para o sorteio estão disponíveis no edital 001/2017 publicado no Diário Oficial Eletrônico – TCE/MT de 13 de julho, páginas 25 e 26, N°1154.

No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário com informações pessoais, optando somente por um dos cursos ofertados.

O cadastro no sistema confirmará a inscrição possibilitando a impressão do comprovante.

Após este processo, é emitido um número e o participante poderá salvar o comprovante.

Realizada a inscrição o usuário poderá acessar o sistema efetuando seu login com o CPF e a senha cadastrada.

Vale ressaltar que, o desconto será dado para o servidor contemplado, sendo intransferível.

A divulgação da relação dos inscritos será no dia 4 de agosto, no portal da Prefeitura de Cuiabá.