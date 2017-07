Silval diz que secretários e empresários participavam dos crimes ‘com maior prazer’

BOMBA NA SODOMA; OUÇA

O ex-governador Silval Barbosa (PMDB) prestou depoimento à juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, na tarde desta segunda-feira (17), no Fórum de Cuiabá, em audiência de instrução e julgamento em decorrência da segunda fase da Operação Sodoma, que investigou o pagamento de propina de uma empresa para o grupo liderado pelo peemedebista.

No trecho do depoimento abaixo, Silval diz que tanto os secretários dele como os empresários que tinham contrato com sua gestão tinham prazer em cometer os ilícitos quando sabiam que teriam vantagens.

Com isso, ele nega que tenha feito qualquer extorsão ou pressão contra empresários para angariar propinas para pagar sua dívida de campanha eleitoral de 2010, quando se reelegeu governador.

VEJA DECLARAÇÃO:

Segundo as investigações, as evidências do suposto esquema foram descobertas a partir do depoimento do empresário Willians Mischur, dono da Consignum.

Silval disse que após ser eleito em 2010 e ficou com dívidas que precisavam ser saldadas.

Segundo Silval, o ex-secretário da Sad, César Zílio passava para ele, em seu gabinete, no Palácio Paiaguás, a quantia de até R$ 240 mil, de quase R$ 500 mil de propina paga pela empresa.

O ex-governador também comentou que nunca forçou secretário ou empresário a cometerem os ilícitos.

Silval Barbosa admitiu para a juíza Selma Rosane Arruda que era ele quem comandava a organização criminosa, mas ressaltou que nem todos os secretários envolvidos nas diversas fases da Operação Sodoma e na Operação Seven estavam sempre juntos nos crimes descobertos pela investigação.