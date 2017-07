Sine tem oportunidades de emprego em todas as áreas

MAIS DE 800 VAGAS EM MT

DA REDAÇÃO

Os 29 postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Mato Grosso possuem oportunidades em todos os setores.

As unidades reúnem 887 vagas para intermediação de mão de obra, sendo que Cuiabá, Água Boa, Sapezal e Rondonópolis são os municípios com mais vagas disponíveis.

Em Cuiabá, são 114 oportunidades de trabalho e, dessas, 11 são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Estão em destaque as vagas de peixeiro, com remuneração de R$ 1.289,07 para o público em geral e de auxiliar administrativo para PCD com salário de R$ 950,00.

No interior, Água Boa (749 km da Capital) se destaca, já que possui mais vagas. São 174 e a maior parte para o setor da indústria.

As oportunidades são para desossador (56), operador de embalagem à máquina (30), magarefe (20) e balanceiro (15).

Já em Sapezal (468 km de Cuiabá), as 137 vagas estão concentradas no setor agropecuário.

As oportunidades são para operador de máquina agrícola (65), trabalhador agrícola polivalente (30) e motorista de caminhão (20), entre outras.

Rondonópolis (215 km de Cuiabá) disponibiliza 72 oportunidades para intermediação em diversas áreas.

São elas: operador de câmaras frigoríficas (07), costureira de máquinas industriais (03) e fisioterapeuta geral (02).

Os interessados nas oportunidades podem conferir o painel de vagas completo aqui.

Para concorrer, é preciso ir ao posto de atendimento mais próximo da residência, portando documento pessoal, carteira de trabalho e currículo para encaminhamento.

Também é possível acompanhar pelo portal https://empregabrasil.mte.gov.br/ as vagas disponíveis da semana.