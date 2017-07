CAMPANHA DO AGASALHO

DA REDAÇÃO

Sentir frio é até uma sensação agradável quando estamos agasalhados e bem protegidos.

Mas, para quem vive na rua exposto às suas intempéries, ele pode se tornar um grande problema.

Pensando em ajudar quem mais precisa neste inverno, a a empresa RDanillo “Paixão por Gente”, lançou nesta terça-feira, dia 18 de julho de 2017, a campanha do agasalho: “Um Amigo do Peito a Gente Aquece pelo Coração”, com apoio da Influx Escola de Idiomas e Sem Mais Desculpas Treinamentos.

“Ninguém chega ao sucesso, sem ajudar o outro. Temos que fortalecer nossa empatia em todos os momentos de nossas vidas e sempre que olhar o outro, que seja para ajudá-lo. Ajudar o próximo é um de meus maiores propósitos de vida e uma dos maiores valores da nossa empresa. O frio não espera, mata!”, ressalta Danillo Rodrigues, Diretor Geral do RDanillo Paixão por Gente.

Para o voluntário da campanha e estudante de Redes de Computadores, Haffael Butrago é muito importante ajudar e se colocar no lugar do próximo, isso fortalece o crescimento de qualquer pessoa em todas as áreas da vida.

As arrecadações recebidas começarão a ser entregues ainda na noite desta terça-feira (18/07), portanto, é desejável que façam as doações o mais breve possível.

A campanha tem o apoio da Influx Escola de Idiomas e a Sem Mais Desculpas Treinamentos. “Não é possível construir uma sociedade melhor com tantas diferenças sociais entre seus membros. É de nossa natureza compartilhar. Essa é a beleza de poder participar da raça humana”, afirma Ilda Baddahuy, apoiadora da campanha, empresária e Diretora da Influx.

Danillo Rodrigues, lembra que em 1 João 3:17 “Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus?”

LOCAL PARA ENTREGA

Os agasalhos deverão ser entregues na sede do RDANILLO “Paixão por Gente” na Av. Miguel Sutil, 8.000, Ed. Santa Rosa Tower, Sala 404, 4ª Andar, Bairro: Santa Rosa em Cuiabá/MT, na Recepção do Prédio Santa Rosa Tower, ou na INFLUX Escola de Idiomas na Tv. Cel. Francisco Pinto de Oliveira, Duque de Caxias I (Trevo do Santa Rosa) em Cuiabá/MT.

Para quem deseja colaborar com a campanha, porém não tem como entregar no endereço de arrecadação, deverá entrar em contato pelo: (65) 9.9928-2059 Haffael Butrago ou (65) 9.9927-4714 Danillo Rodrigues, que será providenciado uma forma para buscar.