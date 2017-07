Uma luta vencida

GILCÉLIO LIMA

A luta pela valorização da nossa carreira teve inicio no ano de 2015 e, após várias reuniões, diálogos e muita negociação, finalmente, foi alcançado nosso objetivo pela reestruturação salarial que estava defasada desde o ano de 2011.

Para nós, do sindicato foi uma vitória sem precedentes, haja visto que a carreira estava trabalhando arduamente, mesmo com uma remuneração menor do que a de carreiras com atribuições assemelhadas, o que foi sempre um fator de grande desestímulo para os Profissionais do Meio Ambiente, porém a categoria, composta de servidores efetivos da Sema, não mediu esforços para cumprir suas atribuições.

Inclusive, colaboraram diretamente com a melhoria e agilização de tarefas administrativas em processos, desenvolvendo capacitações por iniciativa própria, entre outras coisas.

Por isso digo que é uma vitória a união de esforços de toda categoria que mostrou o seu valor.

Também temos que mostrar nossa gratidão ao secretário de meio ambiente e vice-governador Carlos Fávaro que sempre nos recebeu e enfrentou essa luta conosco, ao secretario executivo Andre Luiz Baby que conosco realizou muitas reuniões nesta jornada, mas enfim finalizamos nossa reestruturação salarial.

Aos servidores nosso muito obrigado pela confiança dada ao sindicato e pelo empenho no desenvolvimento de suas funções.

Ao Secretário de Gestão Júlio Modesto e sua equipe que desenvolveram o processo de reestruturação para sanar nossa defasagem .

Ao Governador Pedro Taques por ter entendido nosso pleito.