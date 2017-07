Campanha orienta sobre a importância do leite materno

AGOSTO DOURADO

DA REDAÇÃO

No dia 1º de agosto é comemorado o dia Mundial da Amamentação.

Para enfatizar a importância do aleitamento materno no desenvolvimento das crianças, durante todo o Agosto Dourado serão intensificadas as ações de orientação nas unidades da Atenção Básica, postos e centros de saúde.

Em Cuiabá, algumas unidades de saúde realizam trabalhos voltados para as gestantes e puérperas. Por meio das rodas de conversa, os profissionais de saúde orientam sobre a importância do aleitamento materno exclusivo, até os seis meses de vida e depois, de forma complementar, até os dois anos.

A ideia é orientar e esclarecer as dúvidas e anseios desse público.

“Na rede pública de Saúde de Cuiabá, as rodas de conversa com as mulheres gestantes e as puérperas, orientam sobre práticas da amamentação, alimentação saudável e cuidados com os recém-nascidos”, destacou a coordenadora de Programas Estratégicos da Secretaria de Saúde de Cuiabá, Lidiane Cunha Siqueira.

No Brasil, o Agosto Dourado foi instituído pela Lei 13.435/2017.

“O leite materno é o melhor alimento que um bebê pode receber nos seus primeiros anos de vida, sendo indicado até dois anos ou mais. Sua superioridade orgânica o torna de melhor digestibilidade, além de ser o alimento mais completo para promover o crescimento e desenvolvimento infantil”, destacou a Responsável Técnica pelo Programa Saúde da Criança, da SMS de Cuiabá, a enfermeira Tâmara Silva.

A amamentação, isoladamente, é uma estratégia de grande impacto, capaz de salvar a vida de cerca de 13% das crianças menores de 5 anos em todo o mundo por causas preveníveis.

E segundo estudos médicos, o estímulo à amamentação exclusiva salva pelo menos 6 milhões de crianças por ano. Crianças amamentadas também estão mais protegidas contra doenças infecciosas.

O leite materno é essencial ao crescimento e desenvolvimento do bebê e o protege de várias doenças, além de possibilitar à mulher uma recuperação mais rápida no pós-parto, e auxiliar na prevenção dos cânceres de mama e colo do útero sem falar no fortalecimento dos laços afetivos entre mãe e filho.

Em relação à estrutura de serviços, Cuiabá, possui um banco de leite, localizado no Hospital Geral Universitário (HGU), que recebeu pelo quinto ano consecutivo o certificado ouro de excelência em Bancos de Leite Humano.

O Hospital Júlio Müller também conta com um Banco de Leite Humano.

Nesses dois locais é feita a captação, processamento, pasteurização e armazenamento do leite materno que é disponibilizado para o aleitamento de recém-nascidos e bebes prematuros, que não podem ser amamentados pela mãe.

“Mulheres saudáveis podem e devem se tornar doadoras, pois constantemente o estoque de leite está baixo e esse leite pode mudar a vida de muitas crianças, contribuindo, inclusive, para a redução da mortalidade infantil”, destacou Tâmara Silva.