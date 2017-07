Esquadrilha da fumaça chega ao Parque Tia Nair neste domingo

ESPETÁCULO NO AR

DA REDAÇÃO

A Esquadrilha da Fumaça, equipe da Força Aérea Brasileira (FAB), se apresenta em Cuiabá no próximo domingo (23) às 16 horas no parque Tia Nair.

Sete aeronaves, devem fazer a exibição. Serão 50 minutos de acrobacias e voos invertidos, sem intervalos. O evento envolve mais de 50 militares da FAB.

Segundo o secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo, a apresentação da esquadrilha é um marco não só para os cuiabanos como para os brasileiros.

Conforme o secretário, são esperadas aproximadamente 15 mil pessoas durante a apresentação.

De acordo com o major Eduardo Maia Arantes, piloto de uma das aeronaves, a apresentação é dinâmica e sem intervalo. A

Esquadrilha da Fumaça é uma unidade que tem por missão divulgar a Força Aérea Brasileira.

“A gente representa não só os pilotos, mas todos os militares e especialidades que existem na Força Aérea”, ressaltou o major Arantes.

Além desta apresentação, no domingo, 23, às 10 horas, haverá uma exposição das aeronaves no Hangar Skyline no aeroporto em Várzea Grande e na segunda-feira (24) os alunos da rede municipal de ensino vão participar de uma palestra com os pilotos da FAB no auditório da Secretaria Municipal de Educação a partir das 15 horas.

Evento

Domingo 23/07

10h

Exposição das Aeronaves

Local: Hangar Skyline – Aeroporto Várzea Grande

16h

Apresentação da Esquadrilha da Fumaça

Local: Parque Tia Nair

Segunda 24/07

15h

Palestra dos Pilotos para alunos da rede municipal de ensino

Local: Auditório da Secretaria Municipal de Educação

Organização:

Força Aérea Brasileira

Prefeitura de Cuiabá

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo