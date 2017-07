Fabio Garcia cita reunião na casa de Riva e diz que Valtenir Pereira traiu líderes do PSB

MÁGOAS DO PASSADO

MATO GROSSO MAIS

O ambiente político no PSB de Mato Grosso está longe de uma harmonia entre os seus membros partidários.

O deputado federal Fabio Garcia (PSB), em entrevista à rádio Capital FM, nesta quarta-feira (19), citou apenas um dos motivos que levou o partido a viver uma crise desde de que Mauro Mendes (PSB) foi eleito prefeito de Cuiabá, com a presença de Valtenir Pereira na legenda.

“A nossa forma de fazer política, o nosso caráter, a nossa formação é muito diferente da do Valternir”, comentou Fabio Garcia.

O deputado citou que teve vários problemas com Valtenir no passado e disse que o grupo do ex-prefeito Mauro Mendes tem dificuldades de relação com o parlamentar.

Garcia relatou um dos episódios em que Valtenir levou dois vereadores do PSB em uma reunião na casa do então presidente da Assembleia Legislativa, José Riva (sem partido), para amarrar apoio ao vereador João Emanuel, que em eleição venceu e levou a presidência da Mesa Diretora da Câmara de Cuiabá, em 2013.

Fabio Garcia voltou a ser presidente do PSB de Mato Grosso após o juiz Emerson Luis Pereira Cajango, da 8ª Vara Cível de Cuiabá, ter decidido liminarmente pelo retorno do socialista.

A ação na Justiça foi protocolizada pelas lideranças do PSB, que antes faziam parte do diretório regional.

Eles foram destituídos do diretório após decisão do presidente nacional do partido, Carlos Siqueira.

Siqueira alegou que Fabio Garcia descumpriu determinação do Diretório Nacional ao votar contra a reforma trabalhista do presidente Michel Temer (PMDB).