Grande Cristo Rei continuará recebendo investimentos e obras

Reafirmando compromissos com a boa gestão dos recursos públicos de forma transparente e ações voltadas para atender as demandas de toda cidade e sua gente a prefeita Lucimar Sacre de Campos assegurou manter o nível de investimentos previstos no Plano Plurianual 2018/2021 no valor total de R$ 2,8 bilhões ou R$ 700 milhões em investimentos de recursos próprios, Estaduais e Municipais, para representantes de todos os bairros do Grande Cristo Rei.

Com mais de 100 mil habitantes, a região Leste de Várzea Grande, que engloba o Grande Cristo Rei, que margeia o Rio Cuiabá e faz divisa com a Capital de Mato Grosso e com a área do Aeroporto Marechal Rondon, continuará a receber investimentos prioritários, assim como toda a demais cidade.

“Temos investimentos importantes em toda a região leste ou no Grande Cristo Rei, como a construção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Cristo Rei que será a terceira unidade de saúde de Várzea Grande a funcionar 24 horas por dia, temos a construção de pelo menos três Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs, ou as antigas creches, temos três escolas que serão totalmente reconstruídas, além da pavimentação de novas ruas e avenidas, bem como a recuperação de pavimento asfáltico já existente mas deteriorado pelo tempo”, disse a prefeita para diversos presidentes de bairros que pertencem a União das Associações de Bairros do Cristo Rei (UNAMCREI) que foram agradecer pelos investimentos já realizados e por estar a prefeita e sua administração cumprindo com os compromissos assumidos.

Além de Lucimar Sacre de Campos, os presidentes de associações de moradores se reuniu com o vice-prefeito, José Hazama, que é o responsável pela Subprefeitura local e os secretários municipais, de Assuntos Estratégicos, Jayme Veríssimo de Campos; de Viação e Obras Públicas, Luiz Celso de Moraes; Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Breno Gomes, além dos vereadores João Madureira e Nilo Campos.

“Temos hoje muitas frentes de trabalho sendo executadas nos bairros do grande Cristo Rei, além de 70 mil pessoas sendo atendidas em todas as áreas públicas desde social até obras. É evidente que nem todas as demandas poderão ser atendidas, mas nossos esforços são todos no sentido de garantir melhor qualidade de vida para nossa gente e para Várzea Grande”, ponderou a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

A Administração Regional hoje possui equipes permanentes de trabalho para todos bairros, mesmo aqueles mais distantes, que também estão sendo atendidos gradativamente e dentro do cronograma de trabalho.

Hoje se pode afirmar que as ações sociais e de infraestrutura já chegam a quase totalidade dos bairros do grande Cristo Rei e de Várzea Grande, declara a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

O secretário de Assuntos Estratégicos Jayme Campos afirmou que Várzea Grande hoje é uma outra cidade com a administração de Lucimar Campos.

“Todas as regiões possuem equipamentos públicos trabalhando ou em obras de asfaltamento ou em obras de infraestrutura em escolas e creches. As secretarias de Serviços Públicos e Obras trabalham integradas com o propósito de melhorar a mobilidade urbana da cidade quer seja em serviços de iluminação, limpeza urbana, revitalização na malha viária, sinalização urbanística. Estão sendo empregados cerca de R$ 100 milhões em obras de infraestrutura em toda cidade. Só na região do grande Cristo Rei são 20 frentes de trabalho fora o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que beneficiou seis bairros com esgotamento sanitário, fornecimento de água e asfalto novo”.

A Chefe do Executivo destacou ainda que tem atuado com responsabilidade e de acordo com os recursos disponíveis.

“Agimos de forma impessoal, não favorecemos uns e esquecemos outros, todos são prioridades e serão atendidos conforme cronograma e recursos disponíveis. Mas estamos dando passos conforme as disponibilidades financeiras. Todo investimento é feito com zelo ao erário público”, declarou Lucimar ressaltando que além de infraestrutura outras prioridades da gestão tem sido a saúde e a educação.

“Hoje também podemos afirmar que em nossas escolas não faltam materiais aos professores ou merenda escolar de qualidade e uniformes para nossas crianças, assim como primamos pelo atendimento nas unidades de saúde com remédios nas prateleiras e insumos de saúde necessários. Isso é respeito à população várzeagrandense”, exemplificou.

Especificamente quanto a asfalto novo, operações tapa-buracos e serviços de revitalização de espaços de lazer, iluminação, limpeza de córregos e sinalização viária a prefeita detalhou que o plano sustentável para mobilidade urbana está dentro do projeto “Uma Várzea Grande Melhor para Viver” que já beneficiou 25 bairros da cidade com um investimento na ordem de R$ 8 milhões, recursos esses provenientes de parceria com o Governo do Estado e com contrapartida do município.

“Com esse projeto também já conseguimos especificamente junto aos bairros do Cristo Rei atender as situações mais críticas e revitalizar as principais ruas e avenidas com infraestrutura completa. Aproveito aqui para solicitar a compreensão e apoio por parte dos presidentes de bairros para que a administração possa levar para cada bairro o mutirão de limpeza da Secretaria de Serviços Públicos, bem como, de infraestrutura da Secretaria de Obras, conforme planejamento e recursos disponíveis. Temos que seguir o planejamento e atender a demanda da maioria, pois muitas vezes não temos como fazer tudo que nos é solicitado, mas não deixamos de buscar soluções”.

Em sua maioria os presidentes de bairros da UNAMCREI agradeceram à prefeita Lucimar Campos e sua equipe de secretários pelo trabalho que está sendo desenvolvido, a exemplo do senhor Alcebíades Ferrarez, presidente do bairro Parque São João.

“Eu e os moradores do Parque São João não temos do que reclamar. Recebemos este ano serviços em nosso bairro nunca antes realizados. O PAC de fato chegou no nosso bairro e transformou nossas vidas. Temos asfalto novo, esgoto e água tratada na torneira”.

O presidente do bairro Parque do Lago, Sixto Rodrigues, disse que todos os moradores já estavam desacreditados se realmente o PAC chegaria ao bairro.

“E chegou, desde a primeira reunião que a prefeita fez em agosto de 2015 e disse que o PAC iria trazer mais dignidade à nossa comunidade, aconteceu e vivemos uma nova realidade sem lama e poeira. O asfalto valorizou nossos imóveis e nos trouxe qualidade de vida e novas expectativas. Na área da saúde também fomos contemplados com a reforma da policlínica. Os problemas em geral são pontuais e acreditamos que com a abertura do diálogo que hoje estamos tendo com a gestão gradativamente vamos resolvendo junto com os líderes de bairros e o secretariado”.