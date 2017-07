Campos cita que denúncia feita ao TJ consta três situações que envolvem membros do MPE; vídeo

GRAMPOS ILEGAIS

MATO GROSSO MAIS

O presidente da OAB de Mato Grosso, Leonardo Campos, em entrevista ao SBT Comunidade, nesta quarta-feira (19), comentou o caso dos supostos grampos ilegais.

Campos citou que na representação feita junto ao Tribunal de Justiça do Estado pela OAB/MT, constam três situações que envolveriam supostamente membros do Ministério Público do Estado.

Entre as denúncias que chegaram ao conhecimento da OAB e feita na representação da Ordem está a Operação Ouro de Tolo, que segundo Campos, números de celulares que seriam de Roseli Barbosa teriam sido alvos de interceptação telefônica.

O presidente da Ordem comentou que esses números poderiam não ser da ex-primeira dama, mas com o intuito de que eles fossem grampeados.

VEJA ABAIXO A ENTREVISTA COMPLETA FEITA PELO REPÓRTER PAULO COELHO: