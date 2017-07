Sem saber quando VLT será retomado, Emanuel já pensa em lançar licitação do transporte coletivo

IMBRÓGLIO

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), parece não ter saído muito satisfeito após reunião com o secretário de Cidades do Estado, Wilson Santos (PSDB), nesta terça-feira (18), quando discutiram sobre a retomada de várias obras, entre elas, a do VLT.

Sem perspectiva para o recomeço das obras do trem cuiabano, Emanuel já pensa em lançar a licitação do transporte coletivo.

O problema é que o Ministérios Públicos do Estado e Federal apontam irregularidades nos apontamentos feitos pelo Governo. A situação continua emperrada.