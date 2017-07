Servidores públicos de Várzea Grande agora podem contar com plano de saúde

MÉDICO E ODONTOLÓGICO

A partir de agora, os servidores públicos municipais de Várzea Grande poderão contar com o Plano de Saúde AGEMED/ALLCARE Administradora de Benefícios em Saúde LTDA e desfrutar de plano de saúde médico e odontológico.

O plano não envolve recursos públicos, ou seja, cabe a Prefeitura de Várzea Grande apenas mediar e promover os descontos autorizados pelos servidores públicos municipais e honrar com as despesas decorrentes de tratamentos médicos e odontológicos seus ou de dependentes vinculados.

Por ser uma das maiores redes de atendimento médico regional e eletivos, a rede AGEMED, dentro das regras estabelecidas, concedeu isenção total de carência para os servidores municipais que aderirem ao novo plano de saúde, até 20 de agosto deste ano.

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos, lembrou que o papel da administração municipal é garantir a população o acesso as políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), o que também é assegurado ao servidor público.

“Também é opcional a cada servidor público que tenha plano de saúde privado, cabendo a nós apenas através da empresa vencedora do processo licitatório assegurar que os descontos do salário do servidor sejam entregues para honrar as despesas com saúde e fiscalizar a atuação dos mesmos”, disse a prefeita.

Para ela enquanto gestora pública, é importante permitir que o servidor possa fazer frente as suas necessidades de saúde na medida em que seus salários permitam.

“Quem desejar ter acesso a outros tipos de atendimento médico odontológico pode acionar o plano de saúde que é fiscalizado pela Agência Nacional de Saúde (ANS) e está presente em diversas localidade, Cuiabá, Alta Floresta, Porto Alegre, Canoas, Curitiba e em 19 cidades do Estado de Santa Catarina”, frisa ela.

Na modalidade apresentada e colocada a disposição de todos os servidores públicos, são prestados todos os tipos de atendimento, exames clínicos e de última geração.

O servidor pode optar pelo plano de coparticipação que é aquele onde ele paga a mensalidade e um percentual em caso de utilização ou planos sem coparticipação, com cobertura integral dos procedimentos.

Por se tratar de um plano de saúde coletivo, os custos das tabelas apresentadas são menores que os praticados nos planos individuais.

PASSO A PASSO

· CARÊNCIA – Isenção total de carências para todos os beneficiários que fizerem sua adesão até o dia 20/08/2017.

· PLANOS – O beneficiário deverá escolher entre os planos disponíveis na grade de produtos ofertada pela AGEMED.

· PAGAMENTO DA MENSALIDADE – A AllCare Administradora será a responsável pela cobrança mensal das mensalidades conforme opção do servidor:

* Debito em Conta Corrente

* Boleto Bancário

* Desconto em Folha

· Posto de Atendimento – Serão montados postos de atendimentos presenciais na sede da Prefeitura e em todas as Secretarias Municipais

· Central Telefônica – 0800.601.1013 / (65) 3363.2343

· Endereço Eletrônico: www. allcarecredenciamento.com.br/ vgsaude

· E-mail: contato@ allcarecredenciamento.com.br

Quem pode aderir:

Titulares:

* Os servidores ativos e inativos e pensionistas da Administração Pública Municipal;

* O prefeito e vice-prefeito;

* Ocupantes de cargos comissionados sem vínculo com a Administração Municipal:

* Servidores requisitados e removidos para o Município de Várzea Grande.

Dependentes:

– O conjugue, o companheiro (a) na união estável;

– Filhos até 29 anos, solteiros, dependentes economicamente do Titular;

– O menor sob guarda ou tutela concedida por decisão judicial.