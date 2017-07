Silval confessa propina milionária e diz que Nadaf comandou esquema no Paiaguás; veja vídeo

OPERAÇÃO SEVEN

MATO GROSSO MAIS

O ex-governador Silval Barbosa (PMDB) prestou depoimento na tarde desta quarta-feira (19), na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência da ação penal da Operação Seven, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) deflagrada no dia 1º de fevereiro de 2016.

Silval Barbosa e o seu es-secretário da Casa Civil, Pedro Nadaf, foram uns dos alvos da Operação Seven.

A Operação revela que Silval foi responsável pela compra de uma área no valor de R$ 7 milhões em uma propriedade rural na região de Manso, que de acordo com Silval, estaria em um valor superfaturado.

No depoimento, o ex-governador negou que a área já teria sido comprada anteriormente.

Ele também disse à juíza Selma Rosane Arruda que o combinado era o retorno de R$ 1,5 milhão em propina e afirmou que Nadaf foi o responsável por conduzir todos os trâmites do negócio.

Os promotores do Gaeco explicaram que para dar legitimidade a transação, o ex-governador, contrariando dispositivos legais expressos, transformou a unidade de conservação do tipo “parque” em unidade de conservação do tipo “Estação Ecológica”.

Nesses casos, a legislação federal não exige a realização de estudos técnicos ou audiências públicas. O esquema contou com a participação do ex-secretário da Casa Civil e do ex-presidente do Intermat.

Silval Barbosa foi denunciado pelos crimes de peculato, por integrar organização criminosa e ordenar despesa não autorizada por lei.