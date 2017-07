Dois homens são presos após assaltarem distribuidora em Várzea Grande

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

DA REDAÇÃO

W.H.M. da S., 22 anos, e J.L. da C.J., 22 anos, acusados de crimes de roubo e associação criminosa, foram presos nesta quarta-feira (19), em Cuiabá.

Um dos crimes ocorreu no dia 31 de maio, em uma distribuidora de carvão mineral, no bairro Jardim Petrópolis.

Na ocasião, três homens armados, após invadirem a distribuidora, renderam as vítimas mediante ameaça e roubaram R$ 6 mil em dinheiro, joias, relógios, aparelhos celulares, folhas de cheque, entre outros objetos.

Os investigadores levantaram a identificação dos três, e com base nas provas, eles tiveram as prisões representadas pela Polícia Civil.

Os indícios apontam também que os suspeitos agiram depois de receberem informações privilegiadas sobre o funcionamento do local.

Com os mandados de prisão em mãos, os policiais civis surpreenderam J.L. em uma residência no bairro Jardim Pauliceia e W.H., em outra casa no bairro Jardim Araçá, ambas na cidade de Cuiabá.

O suspeito W.H. também é investigado em roubos na Capital. Os dois suspeitos foram conduzidos até a Delegacia de Roubos e Furtos e reconhecidos pelas vítimas.

De acordo com a delegada de polícia, Elaine Fernandes da Silva, os trabalhos continuam com intuito de localizar o terceiro envolvido no roubo.