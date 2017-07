Governo lança Arena+ e Programa Ideação nesta 6ª

EMPREENDEDORISMO

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB) lança nesta sexta-feira (21.07) a iniciativa Arena+, voltada para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação e o Programa de Pré-Aceleração de Negócios Criativos (Ideação).

A cerimônia de lançamento será às 10h, no 3º piso da Arena Pantanal, com entrada pelo Portão 1.

O espaço tem como proposta aglutinar inúmeras ações de capacitação, consultorias, e suporte a empreendedores criativos e de inovação.

Trata-se de mais uma ação do Estado de Mato Grosso no sentido de destacar o aspecto multiuso da Arena Pantanal, ao mesmo tempo em que fomenta as atividades empresariais através de novos modelos de negócio e geração de emprego e renda (novas formas de empregabilidade).

Empreendedores terão a oportunidade de trabalhar no espaço durante um período de cinco meses, quando desenvolverão suas ideias a fim de torná-las empreendimentos de sucesso. Esse trabalho será realizado em parceria com o Sebrae-MT através de um edital de pré-aceleração de negócios criativos e de inovação.

O espaço contempla um coworking, duas salas de reunião/treinamento, uma copa, banheiros e estacionamento.

A ação foi viabilizada em uma parceria entre a Secretarias de Estados de Educação e Esporte e Lazer (Seduc), Desenvolvimento Econômico (Sedec), Cultura (SEC), Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec).